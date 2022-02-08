МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице РФ в январе выросли в годовом выражении на 10%, больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам инфляции

Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При его расчете используются 523 товарных наименования из 71 ключевой для традиционной торговли продуктовой категории.

"В январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с январем 2021 года. За месяц продукты подорожали на 1%", — сообщили в компании, уточнив, что в годовом выражении больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски.

Цены на гречку за год выросли на 24%, на сосиски — на 22%, на пельмени — на 21%, на пряники и вафли — на 18%. Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%. Сигареты, продающиеся в традиционной (несетевой — ред.) рознице, выросли в цене на 14%, алкоголь — на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса — также на 4%.

В январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года заметно подорожали следующие виды товаров: зефир, пастила и шоколадные конфеты — на 4%. Макароны, гречка, рис, пряники и вафли увеличились в цене на 3%. Пшеничная мука, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы и консервированные блюда — на 2%. Также на 2% прибавили в цене творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколадная плитка, печенье и томатная паста. На 1% подорожали молоко, мармелад, вода, газированные напитки, молотый кофе и мясные полуфабрикаты.

Цены на сигареты и алкоголь в месячном выражении не изменились, а на непродовольственные товары повседневного спроса — увеличились на 5%, уточнили в компании. На прежнем уровне осталась стоимость растительного масла, чая, конфет, а также шоколадных батончиков и детских напитков. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, творог и какао — на 3%.