НУР-СУЛТАН, 8 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что кабмин страны намерен зафиксировать цены на сырой и товарный. ВВП Казахстана вырос на 4% в 2021 году

По его словам, внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн, при этом цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря 2021 года.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города и переросли в беспорядки. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.