МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Александр Панкин выразил надежду, что Евросоюз не введет санкции РФ, от которых также пострадает международная финансовая система. Шольц пригрозил санкциями против "Северного потока-2"

Он надеется, что "благоразумие в Брюсселе все же возобладает" и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить цели устойчивого развития, не произойдет.

Дипломат также отметил, что РФ не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, американские законодатели потеряли связь с реальностью и штампуют "мракобесные" планы.

Он считает, что американские законодатели "живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя "мракобесные" планы сдерживания России по всем фронтам и по любому поводу и без".

Панкин подчеркнул, что негативные последствия от жестких санкций против России неминуемы для западных инициаторов.

Он пояснил, "что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии", Россия относится к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг страны, в том числе через призму "украинского сюжета".

ГАЗОВЫЙ КРИЗИС

Панкин сообщил, что РФ не заинтересована в газовом кризисе в ЕС. Он добавил, что чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом.

"Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки", — сказал он.

В 2021 году Европа столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело в том числе к тому, что ряду предприятий и семейств стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям ЕС пришлось водить меры их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.

СЕРТИФИКАЦИЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2

Дипломат заявил, что Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации "Северного потока-2", при этом со своей стороны страна надеется на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок.

В России не раз заявляли, что данный проект, против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывали перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

РАСЧЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По словам Панкина, РФ уделяет повышенное внимание созданию надежной расчетной инфраструктуры с зарубежными странами.

Он отметил, что эти усилия позволят "обезопасить свои законные торгово-экономические связи и инвестиционные проекты от внешнего негативного воздействия, при этом повышенное внимание уделяется вопросам создания надежной расчетной инфраструктуры, в том числе с зарубежными странами".

Дипломат заявил, что Россия планирует и дальше создавать надежную финансовую инфраструктуру.

Он добавил, что такая инфраструктура позволит государству и российскому бизнесу выходить на внешние рынки капитала, а также продолжать линию на импортозамещение.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в случае эскалации отношений между Россией и Украиной Евросоюз может ввести серьезные санкции против России, но не хочет этого, предпочитая разрешить сложившуюся ситуацию дипломатическими методами.

Как ранее сообщало агентство Блумберг, один из чиновников в ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.