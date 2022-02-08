БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. Согласно сообщению министерства экономического сотрудничества и развития Германии, Берлин направил Киеву около 2 миллиардов евро с 2014 года. Страна, наряду с Вашингтоном, продолжает оставаться одним из главных доноров Украины. Заявки на прокачку газа через Украину снижаются

Согласно документу, ФРГ перечислила с 2014 года Украине почти 1,83 миллиарда евро. Деньги были направлены в рамках гуманитарной помощи, сотрудничества в развитии, германо-украинского энергетического партнерства, деятельности нескольких уполномоченных ФРГ, включая несвязанный финансовый заем на сумму более 500 миллионов евро и поставку 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 в 2021 году.

В министерстве отметили, что к главным целям германской политики в отношении Украины относится стабилизация востока Украины, политическое и экономическое сближение с ЕС, повышение энергоэффективности как важный вклад в германо-украинское энергетическое партнерство.

Ранее на брифинге в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что с 2014 года Германия перечислила Украине "около 2 миллиардов долларов, еще около 3,8 миллиарда поступило Киеву через Европейский союз". По словам Шольца, "мы вложили большие финансовые средства в экономическую стабилизацию" Украины, "и мы по-прежнему готовы вносить этот вклад".