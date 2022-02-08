МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Сохраняющиеся геополитические риски наряду с продолжающейся пандемией коронавируса затрудняют прогнозирование макроэкономических показателей, обновленная оценка Минэкономразвития РФ по инфляции в 5,9% является верхней границей диапазона прогнозов по росту цен в текущем году, полагает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. В Кремле рассказали об инфляционном давлении в России

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%.

"Отличительная черта прогнозов в условиях изменения экономической политики в условиях пандемии – их меньшая предсказуемость на основе трендов, складывавшихся долгие годы. Тем не менее, оценка 5,9% (декабрь 2021 к декабрю 2022 года) укладывается в верхний диапазон оценок снижения инфляции при условии сохранения высокой геополитической напряженности в течение года", — сказал Сухов РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время недостаточно оснований для изменения базового прогноза АКРА. Макроэкономический прогноз АКРА будет уточняться по мере публикации актуальных данных не позднее апреля 2022 года.

По данным Росстата, инфляция в России в период с 22 по 28 января составила 0,19% против 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,07%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 28 января в 8,82% — максимум с января 2016 года.