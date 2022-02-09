МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Занятия с фитнес-тренером россиянам кажутся более эффективными, чем самостоятельная работа: в январе этого года объем продаж в спортзалах в денежном выражении оказался на 14% выше прошлого года, а по спортивным товарам этот показатель, напротив, сократился на 4%, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне смогут получить налоговый вычет за спорт и фитнес

Аналитики изучили средние чеки россиян за январь этого и прошлого года.

По их подсчетам, в январе этого года "средний чек на покупку спортивных товаров составил 4861 рубль, что на 8% выше уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении, то есть, в штуках, оказался ниже на 8%, а в денежном выражении – ниже на 4%. При этом в категории "фитнес-клубы и спортзалы" средний чек составил 3368 рублей, что на 9% ниже уровня 2021 года. Объем продаж в натуральном выражении – выше на 4%, в денежном выражении – выше на 14%".

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что с четвертого квартала прошлого года наблюдается сниженный спрос в ряде категорий непродовольственных товаров, включая спортивные товары и одежду. Ухудшение эпидемиологической обстановки в январе также не способствовало улучшению ситуации в данном сегменте продаж: россияне реже посещали магазины спорттоваров. При этом интерес к фитнес-услугам выше прошлогоднего уровня.

"Скорее всего, это может быть связано как с сезонными акционными предложениями и скидками от спортзалов, так и с запросом потребителя на более профессиональную подготовку физической формы к приближающемуся сезону отпусков. Занятия в фитнес-клубе с тренером или в соответствующем окружении сторонников здорового образа жизни, как правило, гораздо эффективнее одиночных самостоятельных тренировок, особенно для новичков", — рассуждают аналитики.