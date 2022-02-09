МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал в интервью РИА Новости, что процесс экспертизы вакцины "Спутник V" идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен.

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Чижов пояснил, что это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически, но он идёт.

Постпред считает, что это признание вакцины на территории всего ЕС возможно, но при этом он не назвал конкретных сроков.

Вакцина "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) с 4 марта 2021 года. Агентство одобряет препараты для централизованного использования в ЕС. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает оценку "Спутника V" и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершится.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.