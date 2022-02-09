МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал в интервью РИА Новости, что процесс экспертизы вакцины "Спутник V" идёт непросто, но ее допуск на рынок ЕС все же возможен. Индия одобрила вакцину "Спутник Лайт"

Чижов пояснил, что это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически, но он идёт.

Постпред считает, что это признание вакцины на территории всего ЕС возможно, но при этом он не назвал конкретных сроков.

Вакцина "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) с 4 марта 2021 года. Агентство одобряет препараты для централизованного использования в ЕС. Как сообщалось в январе, ЕМА продолжает оценку "Спутника V" и не комментирует результаты работы, пока процедура не завершится.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.