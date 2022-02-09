МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минфин России сообщил, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 296,3 миллиарда рублей, или 10,6% от годового плана. ФТС увеличила перечисления в бюджет России в январе в 1,7 раза ФТС увеличила перечисления в бюджет России в январе в 1,7 раза

Отмечается, что лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Жилье и городская среда" (39,2%), "Здравоохранение" (17,9%) и "Демография" (17,1%).

Расходование средств по нацпроекту "Производительность труда" составило 14%, по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 7,8%, по нацпроекту "Культура" — 1,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" — 1,7%, "Международная кооперация и экспорт" — 1,3%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 1,2%, "Экология" — 1%.

Менее чем на 1% от годового плана исполнены расходы по нацпроектам: "Наука и университеты" — 0,8%, "Образование" — 0,7%, "Безопасные качественные дороги" — 0,6%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 0,1%.

Нацпроекты были приняты правительством РФ по поручению Владимира Путина в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".