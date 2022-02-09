МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ЕС готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, а тема "Северного потока-2" превратилась в инструмент давления на Россию. Чижов предсказал срок завершения сертификации "Северного потока-2"

По словам Рябкова, "это просто такая забава — политический цирк шапито, которым занимается Запад, в котором есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает — был ли заяц, была ли лента, но все довольны".

Он отметил, что проект давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США в "инструмент давления на Москву" и это отражение сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, "где не то что нет какой-то самостоятельности и независимости, а просто попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимаются".