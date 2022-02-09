2022-02-09T12:55:00+03:00
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2022
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В Кремле оценили влияние ситуации вокруг Украины на рынки
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. НАПРЯЖЕННОСТЬ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ ПРОВОЦИРУЕТ ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА РЫНКАХ, ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА НАСТРОЕНИЯ БИРЖ — ПЕСКОВ ПЕСКОВ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПО... ПРАЙМ, 09.02.2022
экономика, новости, дмитрий песков, мировые рынки
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. НАПРЯЖЕННОСТЬ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ ПРОВОЦИРУЕТ ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА РЫНКАХ, ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА НАСТРОЕНИЯ БИРЖ — ПЕСКОВ
ПЕСКОВ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПО ПОВОДУ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ: ОДНИ СТОЛИЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ, ДРУГИЕ — НЕТ
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