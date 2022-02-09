МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. НАПРЯЖЕННОСТЬ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ ПРОВОЦИРУЕТ ПОВЫШЕННУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА РЫНКАХ, ПРОЕЦИРУЕТСЯ НА НАСТРОЕНИЯ БИРЖ — ПЕСКОВ

ПЕСКОВ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПО ПОВОДУ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ: ОДНИ СТОЛИЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ, ДРУГИЕ — НЕТ

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