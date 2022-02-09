МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В прошлом году россияне были оштрафованы на 56 миллиардов рублей, однако выплатили лишь 9 миллиардов — это создает предпосылки для новых и новых правонарушений, рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Водителей предупредили о штрафе за летнюю "запаску" в багажнике зимой

"Суды в 2021 году назначили административные штрафы на сумму 56 миллиардов рублей, а взыскано лишь 9 миллиардов, то есть 16%", — сказал Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он отметил, что по делам об административных судопроизводствах суды чаще всего назначают именно штрафы. Лишь 11% провинившихся отправляются под административный арест, еще в 19% суды ограничиваются предупреждением.

Глава ВС подчеркнул, что принцип неотвратимости наказания не реализуется, что является основанием для совершения новых правонарушений, а иногда и преступлений.