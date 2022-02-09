МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19 миллиардов долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Чистый отток капитала из России в январе вырос

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе 2022 года достиг исторического максимума и составил 19,0 миллиарда долларов, укрепившись более чем в два раза по отношению к январю прошлого года", — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что динамика текущего счета платежного баланса определялась существенным расширением положительного сальдо торгового баланса в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта.

ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Положительное сальдо внешней торговли России в январе выросло в 2,4 раза, составив 21,4 миллиарда долларов против 9 миллиардов долларов в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в материалах ЦБ.

"Рекордное значение положительного сальдо торгового баланса было незначительно нивелировано увеличением совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета", — отмечает ЦБ.