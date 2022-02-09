МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из России в январе составил 12,8 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Профицит платежного баланса России в январе вырос более чем в два раза

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами", — говорится в сообщении регулятора.