МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Инфляция в России в январе ускорилась в месячном выражении до 0,99% с 0,82% в декабре, а в годовом — до 8,73% с 8,39% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.

"В ноябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,99% (в январе 2021 года — 100,67%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, в январе рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах РФ. В наибольшей степени — в Омской области (на 1,8%) в связи с удорожанием продуктов питания и услуг на 2,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,6% и 1% соответственно.

Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. По данным Росстата, инфляция в РФ в 2021 году составила 8,4% против 4,9% на конец 2020 года.

Российские власти ждут, что в 2022 году инфляцию удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в РФ к концу года до 4-4,5%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне таргета в 4%. Пока инфляция в стране ускоряется: в годовом выражении показатель на 21 января составил 8,64%, что является максимумом с января 2016 года – тогда темпы роста цен находились на уровне 9,8%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Продовольственная инфляция в России в январе в месячном выражении составила 1,44% против 1,36% в декабре прошлого года, в годовом выражении рост цен на продовольствие также ускорился — до 11,09% с 10,62% месяцем ранее, следует из сообщения Росстата.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в январе выросли на 0,74% к декабрю 2021 года (по сравнению с январем прошлого года — на 10,48%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 6,59% к декабрю, по сравнению с январем 2021 года рост составил 15,96%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,67% (в годовом выражении — на 8,73%). Услуги выросли на 0,76% к декабрю прошлого года (рост год к году — на 5,38%).