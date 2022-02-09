МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года выросли, по оценке Росстата, на 3,1%, свидетельствуют данные ведомства.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 3,1%, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%", — говорится в документе.

В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение года. Так в первом квартале они снизились на 3,9% (вместо прежней оценки спада на 3,7%), во втором выросли на 6,8% (против 7,4% по прежней оценке), в третьем — рост на 8,8% (против 8,1%).

Оценка глубины спада реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году также была уточнена до 2% с прежних 2,8%. Как пояснил Росстат, данные за 2020 год были уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов.

Минэкономразвития РФ в своем сентябрьском прогнозе ожидало, что рост реальных располагаемых доходов по итогам 2021 года составит 3%.

Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных и публикует их ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах – на 0,4% и 1% соответственно.

Исходя их данных Росстата, основанных на прежней методологии расчета, последний раз в России реальные располагаемые доходы росли выше 3% в 2013 году (рост показателя тогда составил 4% в годовом выражении).