МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Безработица в России в декабре 2021 года сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, при этом в абсолютном выражении число безработных в РФ снизилось до 3,22 миллиона человек – минимальное значение за время наблюдений, свидетельствуют данные Росстата.

Исторический минимум в 4,3% был впервые зафиксирован в августе 2019 года, когда численность безработных в РФ составляла 3,258 миллиона человек. В сентябре 2021 года безработица вновь достигла исторических значений и составила 3,272 миллиона человек. В октябре она была на уровне 3,274 миллиона человек, в ноябре показатель снизился до 3,235 миллиона человек. В декабре безработица снизилась до минимальных 3,22 миллиона человек.

"В декабре 2021 года 3,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу декабря 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,9 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,8 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2021 года составила 75,7 миллиона человек, по данным Росстата.