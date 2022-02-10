ЛОНДОН, 10 фев – ПРАЙМ. Великобритания приведет в готовность еще одну тысячу военнослужащих для поддержки Североатлантического альянса и союзников на восточном фланге в случае "гуманитарного кризиса", сообщил Даунинг-стрит. СМИ: Евросоюз хочет предложить России продолжить переговоры по Украине

"Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса", — говорится в заявлении.

Британия объявила на этой неделе об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.

"Военнослужащие из 45-го батальона специального назначения, уже развернутые в Польше, и Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию в ближайшие недели, помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что деятельность военных будет включать совместную подготовку, учения и поддержку планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Войска, которые приводятся в готовность сегодня, поддержат эти действия "в случае необходимости".

В то же время в канцелярии премьера заявили, что Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть достигнуто.

Как отмечается, Лондон находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям", и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третью стран НАТО.

"Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед, и мы считаем, что это может быть достигнуто. Но это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы", — говорится в сообщении.

"То, что нам нужно увидеть, — это настоящая дипломатия, а не дипломатия принуждения. Как альянс мы должны провести черту и четко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Это включает в себя безопасность каждого союзника по НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО", — приводит канцелярия слова главы правительства Бориса Джонсона.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.