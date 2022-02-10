МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян (76%) намерены делать накопления в текущем году, при этом чаще всего такие планы есть у людей в возрасте 18-24 лет, показало исследование "Авито Работы" и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Опубликован рейтинг регионов России по вкладам населения

Компании провели онлайн-опрос в январе 2022 года, в котором приняли участие 10 тысяч россиян старше 18 лет. "Согласно исследованию, восемь из десяти россиян (76%) планируют формировать накопления в 2022 году, причем выше всего этот показатель среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет – 81%. Меньше всего желающих откладывать оказалось в группе опрошенных от 55 до 64 лет – лишь 68% респондентов этого возраста готовы откладывать деньги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего внимания накоплениям уделяют жители городов с населением 250-500 тысяч человек – 80%, в Москве и Санкт-Петербурге — 77% и 74% соответственно. "Среди городов-миллионников, жители которых не планируют откладывать деньги, оказались Новосибирск (16%), Казань (14%) и Ростов-на-Дону (13%)", — добавляется в сообщении.

В топ-5 отраслей, где работники планируют уделить внимание накоплениям в 2022 году вошли: административный персонал (91% специалистов этой отрасли собираются откладывать деньги), страхование (90%), юриспруденция (88%), банковское дело и домашний персонал (по 80%). Реже всего про накопления думают россияне, работающие в сфере ЖКХ (75%), бухгалтерии и финансов (76%), торговли и промышленности (по 77%), автомобильном бизнесе (77%) и консалтинге (62%).

Среди россиян, не планирующих откладывать деньги в этом году, большинство (60%) называет причиной маленький доход. Каждый пятый (19%) слишком быстро тратит накопленное, у каждого десятого (11%) нет цели для накоплений, а 9% считают, что легче взять кредит или в долг у друзей и знакомых, чем самостоятельно формировать накопления на экстренный случай.

Меньше всего размер дохода позволяет копить респондентам в возрасте 55-64 лет, а от отсутствия мотивации и конкретной цели больше всего страдает молодежь – для четверти (24%) опрошенных в возрасте 18-24 лет эта причина является главенствующей. Процент готовых взять кредит или занять деньги у знакомых у этой возрастной группы в 5 раз выше, чем у респондентов старше 65 лет – 11% против 2%.