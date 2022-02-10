МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ничего особо положительного от предстоящей в Москве встречи главы МИД Великобритании Лиз Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ожидать не приходится, поскольку Лондон, претендуя на ведущую роль в объединении Запада против России, взял в отношении Москвы непозволительный тон, заявила РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы Елена Ананьева. Британия приведет в готовность тысячу военных из-за ситуации с Украиной

Трасс в среду прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым, которые запланированы на четверг.

"Будет обмен мнениями, но, судя по пресс-релизам, распространяемым министерством иностранных дел Великобритании, Лондон, претендуя сейчас на ведущую роль в объединении Запада против России, взял в отношении Москвы непозволительный тон. Если с таким ультимативным тоном направляется на переговоры и Лиз Трасс, то ничего особо положительного от них ждать не приходится", — подчеркнула Ананьева.

По ее мнению, "в основе такого поведения — провокационная пиар-компания, они испытывают терпение Москвы".

"Конечно, Россия опасается, что киевский режим может устроить провокацию, на которую Россия не сможет не ответить", — заметила Ананьева.

Во всяком случае, по словам руководителя Центра британских исследований Института Европы, "глава МИД Великобритании уже сказала, что приедет для того, чтобы заявить, если Россия предпримет вторжение на территорию Украины, то Лондон наложит на Москву жесточайшие санкции".

"Если раньше они подвергали санкциям лиц, которые были замешаны, по их мнению, в дестабилизации Украины, то сейчас грозят санкциями в отношении физических и юридические лиц, которые близки к Кремлю, в том числе в отношении компаний, которые имеют стратегическое значение для экономики России", — уточнила она.

На вопрос, насколько новые санкции серьезны, Ананьева ответила: "Никто не знает, поскольку, во-первых, пока они их не объявили, а, во-вторых, введение санкций потребует времени, поскольку это должно быть оформлено законодательно".

При этом Ананьева заметила, что "о каких бы санкциях ни шла речь, они нанесут удар и по Великобритании".

"Не надо забывать, что в России работает 600 британских компаний, включая нефтегазового гиганта BP", — напомнила она.

Объясняя поведение Лондона, Ананьева высказала и такую точку зрения, что "у премьер-министра Бориса Джонсона сейчас не очень устойчивые позиции внутри страны из-за обвинений в вечеринках, которые он устраивал в период локдауна".

"Он хочет воспользоваться моментом, чтобы объявить, мол, что вы обсуждаете мои вечеринки, когда мир находится на грани третьей мировой войны", — заключила она.