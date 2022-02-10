МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой оценить ЦБ РФ представленные доводы и обсудить с Госдумой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере). Аналитики ожидают в феврале новое повышение ключевой ставки

Нилов выразил озабоченность по поводу существующего в стране высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что "неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (и, прежде всего, для обрабатывающей промышленности)".

По его мнению, стратегия ЦБ РФ, которая заключается в постоянном повышении ключевой ставки и отказе даже от ограниченной целевой эмиссии, бьет по реальным доходам населения, а в итоге – по потребительскому спросу, по мелкому и среднему предпринимательству и в целом по экономическому росту страны.

Депутат также добавил, что долги граждан РФ по кредитам к концу 2021 года превысили доходную часть бюджета страны, а также напомнил, что, по последним данным ЦБ РФ, долг граждан перед банками достиг почти 25 триллионов рублей, что сопоставимо с размером федерального бюджета РФ на 2022 год – 23,7 триллиона рублей – и одной четвертой ВВП РФ, и продолжает расти, как и просроченная задолженность, которая превысила 1 триллион рублей.

Он считает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ способно девальвировать и даже окончательно "свести на нет" все предпринятые в разгар пандемии правительством усилия для поддержки бизнеса и населения страны.

По мнению Нилова, снижение ключевой ставки в нынешних условиях "абсолютно не несет в себе никаких инфляционных угроз". Ссылаясь на исследования динамики основных показателей за 2014-2018 годы, он уточнил в обращении, что "снижение ключевой ставки не вызвало роста цен, а наоборот, сопровождалось снижением ИПЦ (индекса потребительских цен – ред.) до минимального уровня. А нынешний всплеск инфляции, как уже отмечалось ранее, – это общемировая тенденция, и с изменением ключевой ставки никак не связан".

Парламентарий уверен, что таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост, прежде всего промышленный, набором монетарных инструментов. "Ведь применение всех основных монетарных инструментов (денежная масса, ключевая ставка, валютный курс рубля) оказывает непосредственное воздействие на динамику ВВП… К 2021 году стало очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно", — считает он.