МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Посол России в Индии Денис Алипов заявил в интервью РИА Новости, что угрозы санкций США в адрес Индии из-за закупок ЗРК С-400 никак не повлияли и не повлияют на сотрудничество Нью-Дели и Москвой в сфере военно-технического сотрудничества. Индия одобрила вакцину "Спутник Лайт"

Алипов отметил, что индийцы неоднократно говорили о том, что сделка с РФ по С-400 соответствует интересам безопасности страны и она ведет независимую внешнюю политику и негативно воспринимает давление, которое на нее оказывается.

Посол добавил, что сделка по С-400 является делом России и Индии и никого более.

"Поэтому нет никаких оснований полагать, что индийская позиция изменится в будущем. Этот проект осуществляется. Поставки осуществляются", — сказал он.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране ЗРК С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.

ТУРИЗМ

Алипов также рассказал, что Россия и Индия ведут диалог по восстановлению туристических потоков при условии улучшения эпидситуации. Он отметил, что задача восстановления туристических потоков на допандемийном уровне является одной из приоритетных, до начала пандемии COVID-19 туристические связи между Россией и Индией стабильно росли.

По его словам, введенные в марте 2020 года ограничения из-за COVID-19 для индийских граждан были сняты еще год назад, Индия включена в список стран, граждане которых могут посещать РФ по электронным визам, но этот механизм пока не задействован из-за пандемии.

"Однако такой возможностью индийские граждане смогут воспользоваться после нормализации эпидемиологической обстановки", — добавил посол.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Посол сообщил, что РФ считает перспективным участие Индии в проекте "Арктик СПГ-2" и "Восток Ойл", между странами возможны новые проекты.

Он пояснил, что индийский интерес к российскому сжиженному газу имеется, страна является потребителем энергоресурсов и заинтересована в диверсификации поставок, крупнейшие российские месторождения на арктическом шельфе, ей очень интересны. Сейчас с индийцами ведутся соответствующие переговоры.

Ранее индийское издание Mint со ссылкой на источники сообщило, что три нефтяных госкомпании Индии, входящие в консорциум, рассматривают возможность вхождения в проект компании "Роснефть" "Восток Ойл". Также сообщалось, что Индия может инвестировать в российский проект "Арктик СПГ-2", купив долю у компании "Новатэк". Источник издания отмечал, что оба проекта у Индии "в высоком приоритете".

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Алипов сообщил, что Россия и Индия прорабатывают подключение индийский кредитных организаций к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанной Банком России.

По его словам, данная тема регулярно затрагивается в ходе двухсторонних консультаций.

"Рассчитываем, что с индийцами удастся выйти в ближайшее время на конкретные результаты в этой сфере", — сказал он.

В декабре начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков заявил, что системой передачи финансовых сообщений Банка России уже пользуются 38 зарубежных участников из девяти стран.

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

Алипов также добавил, что расчеты в нацвалютах двух стран уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок между Россией и Индией.

По его словам, по состоянию на первое полугодие 2021 года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов, при этом расчеты в рублях за услуги — больше половины объема. "За товары чуть меньше, но все равно десятки процентов", — сказал он.

Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что процент сделок, который осуществляется между Россией и Индией в национальных валютах, уже приближается к нескольким десяткам процентов от общего количества сделок, дипломат ответил утвердительно.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Алипов рассказал журналистам, что РФ ждет официального закрепления Индией новой площадки для строительства на индийской территории АЭС по российским проектам.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили важность дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии для постройки АЭС.

Посол отметил, что закрепление позволит реализовать стратегические цели, предусматривающие сооружение на индийской территории не менее 12 энергоблоков по российскому дизайну в течение 20 лет. По его словам, у России и Индии хорошая многосторонняя кооперация в атомно-энергетической сфере, в трехстороннем формате с Бангладеш успешно реализуется проект АЭС "Руппур".

Он также добавил, что строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.