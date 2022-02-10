МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Индия по итогам 2021 года покажут рекордный объем двухстороннего товарооборота, который рос, несмотря на пандемию COVID-19, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Посол России оценил влияние на сотрудничество с Индией угроз санкций США

Как отметил дипломат, руководители двух стран еще в 2014 году поставили цель к 2025 году достичь уровня двустороннего товарооборота в 30 миллиардов долларов США. По словам Алипова, с тех пор Запад ввел против России незаконные санкции, которые Индия не признает, но так или иначе вынуждена учитывать, кроме этого, никто не ожидал, что разразится масштабная пандемия COVID-19.

"Всё это создает трудности, но, тем не менее, мы планомерно наращиваем двухсторонний товарооборот. Для наглядности хотел бы привести свежую статистику. С января по ноябрь 2021 года товарооборот между нашими странами составил 12 миллиардов долларов. Это рекордный показатель торговли за многие годы. Можно утверждать, что его итоговое годовое значение будет еще выше", — сказал Алипов.

Как пояснил российский посол, в структуре российского экспорта в Индию в 3 раза выросли поставки сырой нефти и нефтепродуктов; дистиллятов — более чем в 4 раза; алмазов — в 1,5 раза; золота — в 3,3 раза. Экспорт радиолокационной аппаратуры увеличился в 65 раз, а вакцин — в 911 раз.

"О чем это говорит? О том, что наибольший потенциал в торговле с Индией содержится в продвижении экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, переработанных товаров, высокотехнологичных товаров. Это машины, оборудование, фармацевтическая продукция, продовольственные товары, но также и удобрения, продукция лесопромышленного комплекса", — сказал Алипов.

Он также рассказал, что из Индии в Россию поступают лекарственные товары, комплектующие для машин и оборудования, текстиль и текстильные изделия, продовольственные товары. Кроме этого, российский посол сообщил, что Москва и Нью-Дели продолжают интенсивные консультации по заключению обновленного межправительственного соглашения о взаимной защите инвестиций, а также работу по устранению ограничений и барьеров во взаимной торговле.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.