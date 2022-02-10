МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2021 года составила 14,956 миллиарда евро против убытка в 733 миллиона долларов годом ранее, говорится в отчетности компании. ThyssenKrupp отчиталась о чистой прибыли за первый квартал

Прибыль на акцию составила 13,53 доллара против убытка в 0,64 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 43,7%, до 76,6 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере 4,045 миллиарда долларов, что в 3,4 раза больше показателя годичной давности. Прибыль на акцию выросла в 4 раза и составила 3,93 доллара. Выручка при этом увеличилась на 47% — до 20,806 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что по итогам года добыча железной руды снизилась на 12,2% — до 50,9 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали — на 3,4%, до 69,1 миллиона тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 13,4 миллиона тонн железной руды, что на 13% ниже аналогичного показателя годичной давности, произвела 16,5 миллиона тонн нерафинированной стали, сократив показатель на 12,2% год к году.

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.