МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Индексный провайдер MSCI оставил состав индекса MSCI Russia без изменений по итогам февральского квартального пересмотра, следует из данных компании. Эксперты оценили шансы расписок VK остаться в индексе MSCI Russia

MSCI Russia — биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их веса. В ночь с 9 на 10 февраля MSCI объявил итоги очередной квартальной ребалансировки.

В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги "Газпрома", Сбербанка, "Лукойла", "Норникеля", "Яндекса", "Новатэка", "Татнефти", "Роснефти", TCS Group и VK. По состоянию на 9 февраля наибольший вес в индексе по-прежнему занимали бумаги "Газпрома", Сбербанка и "Лукойла".

"Об изменениях в индексах MSCI Russia в опубликованных документах информации нет. Таким образом, бумаги VK, которые имели шанс покинуть индекс, в нем остались. Это способно оказать локальную поддержку котировкам бумаг. В то же время риски исключения расписок компании в ходе следующего майского полугодового пересмотра очень высокие, если только в ближайшие месяцы не получится существенно увеличить капитализацию", — говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций".

Расписки VK (ранее Mail.ru Group) с начала 2021 года обвалились с 1980 рублей до исторического минимума 555 рублей (зафиксирован 4 февраля нынешнего года), в четверг утром бумаги торгуются в районе 634 рублей. Эксперты прогнозировали, что они могут покинуть индекс уже по итогам февральского пересмотра.