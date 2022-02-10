МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем задолженности россиян за оплату коммунальных услуг снизился в третьем и четвертом кварталах 2021 года на 15% по сравнению с первым кварталом, выяснили аналитики группы платежного сервиса Qiwi. В России может многократно вырасти число получателей субсидий за ЖКХ

Группа Qiwi проанализировала динамику платежей по коммунальным услугам в России в 2021 году. Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы "Биллинг Онлайн Решения", входящей в группу Qiwi и включающей более миллиона активных счетов жителей многоквартирных домов по всей стране.

"Задолженность россиян по оплате коммунальных услуг в третьем и четвертом кварталах снизилась на 15% в сравнении с первым кварталом 2021 года. Наибольший объем задолженности пришелся на февраль, а наименьший — на сентябрь", — выяснили аналитики на основе изученных данных.

Они отмечают, что в 2021 году показатель оплаты по коммунальным платежам в России составил 90%. Наибольший, 100%-ный, объем платежей в пользу поставщиков ЖКУ зафиксирован в декабре 2021 года. Наименьший показатель составил 77% в мае.

В четвертом квартале 2021 года в сравнении с первым кварталом на 50% увеличилось количество людей, предпочитающих онлайн-оплату за жилищно-коммунальные услуги.

"Мы видим, что пандемия повлияла на развитие онлайн-платежей даже в таких консервативных отраслях, как ЖКХ. Заметно вырос спрос на онлайн-платежи: население использует все современные методы оплаты, начиная от мобильных платежей до QR-кодов. Кроме того, мы отмечаем, что все больше людей оплачивает ЖКХ с помощью карт платежной системы "Мир", − отметил генеральный директор "Биллинг Онлайн Решения" Денис Грибков.