МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль на 9% в сравнении с годом ранее — до 6,621 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Концерн Siemens нарастил чистую прибыль на 20%

Разводненная прибыль на акцию при этом составила 2,32 евро против 2,12 евро в предыдущем году. Основные продажи выросли за год на 4,5%.

Выручка Unilever от реализации в четвертом квартале составила 13,121 миллиарда евро, что на 8,4% выше показателя годичной давности. При этом основные продажи выросли на 4,9%. На "развивающихся" рынках основные продажи за квартал увеличились на 6,6%, до 7,7 миллиарда евро, на развитых — на 2,6%, до 5,4 миллиарда.

Основные продажи подразделения Foods & Refreshment выросли в четвертом квартале на 5,6%, до 4,623 миллиарда евро, Beauty & Personal Care — на 11,5%, до 5,769 миллиарда, Home Care — на 7,1%, до 2,729 миллиарда евро.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. Штат насчитывает 149 тысяч человек. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран мира.