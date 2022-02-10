РИМ, 10 фев — ПРАЙМ. Посол России в Италии Сергей Разов заявил в интервью РИА Новости, что ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы не добавляют стабильности, но итальянские предприниматели не склонны терять наработанные десятилетиями ниши на российском рынке. Он отметил, что в России работает более 500 итальянских компаний и они не собираются сворачивать свой бизнес, продолжается реализация действующих соглашений, подписываются новые. МИД Италии: Россия остается незаменимой для поставок газа в Европу

Посол также напомнил, что 26 января состоялась встреча президента России Владимира Путина в формате видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса. По его словам, она была весьма конкретной и продолжалась 2,5 часа.

Разов добавил, что основой нашего взаимодействия двух стран является сотрудничество в энергетической сфере и в очередной раз Владимир Путин заверил итальянских партнеров в надежности поставок российских энергоносителей в Италию и подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, в 2021 году поставки увеличились на 2 млрд кубометров, по сравнению с 2020 годом.

Среди других драйверов роста взаимного товарооборота посол РФ выделил локализацию производства итальянских компаний на территории России, промышленную кооперацию, а также реализацию совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.