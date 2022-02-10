МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies по итогам 2021 года получила чистую прибыль в 16,032 миллиарда долларов против убытка в 7,242 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. En+ Group нарастила выработку электроэнергии в 2021 году на 10%

Разводненная прибыль на акцию составила 5,95 доллара против убытка в 2,9 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 46,3%, до 205,863 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2021 года TotalEnergies получила чистую прибыль в 5,837 миллиарда долларов, что в 6,5 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 2,19 доллара против 0,31 доллара годом ранее. Выручка выросла на 59%, до 60,348 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов за 2021 год составил 2,819 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 2% ниже показателя годичной давности. По итогам четвертого квартала показатель чуть вырос — до 2,852 миллиона баррелей нефтяного эквивалента с 2,841 миллиона годом ранее.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.