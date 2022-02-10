МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем продаж алмазов и бриллиантов АК "Алроса" в январе 2022 года составил в денежном выражении 325 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 28%, следует из сообщения компании. De Beers нарастила продажи алмазов за последние две недели почти вдвое

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья достигла 315 миллионов долларов, бриллиантов — 10 миллионов долларов. В декабре 2021 года группа "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму 254 миллиона долларов, а в январе 2021 года — на 430 миллионов.

По словам замгендиректора "Алросы" Евгения Агуреева, в январе сохранялся высокий спрос на алмазы со стороны мидстрима, активно пополняющего запасы после успешного сезона рождественских и новогодних продаж во всех ключевых регионах потребления. При этом объемы продаж, как и во втором полугодии прошлого года, ограничены уровнем текущего производства.

"На фоне изменения структуры продаж и роста индекса цен за год средняя выручка на карат существенно выросла по сравнению с январем 2021 года, когда алмазодобытчики располагали обширными запасами. В условиях ограниченного мирового предложения алмазов "Алроса" продолжает делать все возможное для оперативного вывода на рынок необходимого отрасли сырья, ускоряя процессы предпродажной подготовки", — приводятся в сообщении слова Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.