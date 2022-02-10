2022-02-10T13:40:00+03:00
2022-02-10T14:11:55+03:00
2022-02-10T13:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220210/836032440.html
Лавров рассказал об эвакуации персонала диппредставительств на Украине
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с британской коллегой, что РФ, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине... ПРАЙМ, 10.02.2022
экономика, новости, украина, сергей лавров, эвакуация
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292360.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292360.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292359.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292347.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83529/23/835292347.jpg
https://1prime.ru/energy/20220210/836031006.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с британской коллегой, что РФ, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну.
Он пояснил, что российские дипломаты посмотрели на действия англосаксонских коллег, и "наверное, тоже посоветуют неосновному персоналу дипломатических учреждений на время уехать домой".