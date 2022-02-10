МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с британской коллегой, что РФ, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. Транзит российского газа через Украину вновь снижается в четверг

Он пояснил, что российские дипломаты посмотрели на действия англосаксонских коллег, и "наверное, тоже посоветуют неосновному персоналу дипломатических учреждений на время уехать домой".