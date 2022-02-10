МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 6,974 миллиарда долларов, что в 1,9 раза больше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании. "Норникель" снизил выпуск никеля в 2021 году на 18%

Выручка за отчетный период выросла на 14,8% — до 17,852 миллиарда долларов, прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года. Показатель EBITDA увеличился на 37,4%, до 10,512 миллиарда долларов вследствие роста выручки. Рентабельность по EBITDA составила 59% против 49% годом ранее.

Свободный денежный поток сократился на 34%, до 4,404 миллиарда долларов прежде всего, за счет возмещения экологического ущерба в размере 2 миллиарда долларов и роста капитальных затрат. Капзатраты выросли на 57%, до 2,764 миллиарда долларов "в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам". В частности, расходы по "Серной программе", реализация которой вошла в активную фазу, превысили 500 миллионов долларов, а инвестиции в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики увеличились в 3 и в 4 раза соответственно.

Чистый долг компании в течение года увеличился на 4% и на 31 декабря составил 4,914 миллиарда долларов, его отношение к EBITDA уменьшилось до 0,5х с 0,6х годом ранее. При этом, за счет управления долговым портфелем расходы по процентам за 2021 год снизились на 38%, а эффективная процентная ставка на конец 2021 года снизилась до рекордно низкого уровня 2,8% годовых. Чистый оборотный капитал вырос на 78%, до 1,269 миллиарда долларов, в основном, за счет увеличения стоимости запасов вследствие роста ставки НДПИ, а также изменения задолженности по налогу на прибыль.

"Прошлый год стал для нас годом новых вызовов, с которыми мы, тем не менее, справились. Мы успешно восстановили работу двух рудников и Норильской обогатительной фабрики после производственных инцидентов. Благодаря оживлению мировой экономики после экономической рецессии 2020 года, вызванной эпидемией коронавируса, потребление продукции "Норникеля" в 2021 году стремительно росло. Также увеличивался спрос на металлы, необходимые для перехода к зеленой экономике", — приводятся в сообщении слова президента компании Владимира Потанина.

"Норникель" прогнозирует в 2022 году дефицит на мировом рынке меди в объеме 82 тысячи тонн вместо ранее ожидавшегося профицита в 222 тысячи тонн, следует из сообщения компании.

"Прогноз по рынку меди: нейтральный в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем умеренный дефицит в 82 тысячи тонн в 2022 году по мере того, как мировое потребление будет расти вследствие постковидного восстановления экономики и инвестиций в возобновляемые источники энергии и электрификацию транспорта", — сообщила компания в четверг.

"При этом, несмотря на прогнозный рост горной добычи, производство рафинированной меди не сможет полностью удовлетворить спрос. Стоит отметить и наличие негативных рисков, которые несут такие макроэкономические факторы, как снижение банковской ликвидности и повышение учетных ставок, что может нивелировать текущие благоприятные фундаментальные показатели рынка", — добавили в "Норникеле".

В ноябре прошлого года "Норникель" ожидал в 2022 году дефицит на рынке палладия в объеме 0,3 миллиона унций и профицит на рынке никеля в размере 59 тысяч тонн. На рынке платины в текущем году ожидался профицит в 1,1 миллиона унций, на рынке меди — профицит в 222 тысячи тонн. Новый прогноз по профициту никеля — 42 тысячи тонн.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).