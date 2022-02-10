ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, сообщили в Белом доме.

"Мы гордимся тем, что США примут (саммит) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2023 году", — указывается в релизе.

Отмечается, что власти страны предложили провести саммит в США из-за "сосредоточенности на расширении и углублении экономических связей в регионе".

США собираются "тесно" сотрудничать с Таиландом, где пройдет саммит АТЭС 2022 года, и с Перу, которая примет саммит в 2024 году.