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Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, сообщили в Белом доме. "Мы гордимся тем, что США примут (саммит)... ПРАЙМ, 10.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, саммит атэс, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, сообщили в Белом доме.
"Мы гордимся тем, что США примут (саммит) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2023 году", — указывается в релизе.
Отмечается, что власти страны предложили провести саммит в США из-за "сосредоточенности на расширении и углублении экономических связей в регионе".
США собираются "тесно" сотрудничать с Таиландом, где пройдет саммит АТЭС 2022 года, и с Перу, которая примет саммит в 2024 году.