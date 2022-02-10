МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Экспорт водки из России в 2021 году вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг 23 миллионов литров, при этом из-за роста цен на мировом рынке объем экспорта в денежном выражении увеличился на 12% — до 160 миллионов долларов, сообщил в четверг Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Эксперты оценили объем нелегально проданной водки в России

По данным ведомства, в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 миллиона декалитров крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта), что на 12% больше аналогичного периода 2020 года. Экспортная выручка увеличилась на 20% — до 195 миллионов долларов.

"Основная часть экспортного объема традиционно приходится на водку, отгрузки которой выросли на 5,6% до 2,3 миллиона дал в физическом выражении и на 12% до 160 миллионов долларов в денежном", — говорится в сообщении.

Российским предприятиям удалось заметно нарастить экспортные поставки и других крепких алкогольных напитков: экспорт виски составил 5,5 тысячи дал (+59%) на 5,8 миллиона долларов (+8,6%), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) – 35 тысячи дал (+32%) на 4,3 миллиона долларов (+37%), джина и можжевеловых настоек – 53 тысячи дал (в 2,5 раза больше) на сумму 2,9 миллиона долларов (в 2,2 раза больше).

"В прошлом году Россия осуществляла экспорт крепкого алкоголя более чем в 75 стран", — говорится в сообщении. Крупнейшими покупателями, как и годом ранее, стали европейские страны: Латвия, Великобритания и Германия.

"Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году обусловлен в первую очередь ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритания, Германия, страны СНГ и Балтии), которые способствовали открытию части заведений HoReCa, возобновлению авиасообщения и, как результат, повышению количества туристов в канале беспошлинной торговли", – цитирует "Агроэкспорт" президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева.