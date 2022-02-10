МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Число заявок на пособие по безработице в США упало за неделю

Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию в январе на отметке 7,3%, месячную — 0,5%.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении составила 6%, в месячном — 0,6%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 5,9% и 0,5% соответственно.

Цены на продовольствие в США в январе поднялись на 0,9%, на энергоносители — снизились на 0,6% в месячном выражении. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 7%, а энергоносители — на 39,9%.