МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 февраля, снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 223 тысяч, сообщило министерство труда страны. Инфляция в США ускорилась до сорокалетнего максимума

Аналитики, опрошенные агентством DailyFХ, ожидали снижения показателя до 230 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 239 тысяч с 238 тысяч.