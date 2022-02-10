МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство, предписала им прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ, сообщило ведомство. Правительство назвало кандидатов в набсовет Сбербанка

"ФАС признала "ММК", "НЛМК", "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство. Такие решения вынесли сегодня Комиссии антимонопольной службы по делам в отношении компаний", — говорится в сообщении.

В нем заявляется, что с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, причем рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных значений не было.

"Повышение цен доминирующими на внутреннем рынке компаниями исключительно на основании значений зарубежных котировок нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, так как может привести негативным последствиям на внутреннем рынке", — указывает ФАС.

"Северстали", "ММК" и "НЛМК" выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании", — заключает ведомство.

ФАС в апреле 2021 года возбудила дела в отношении "Северстали", НЛМК и ММК по подозрению в монопольно высоких ценах на плоский стальной прокат. В конце декабря глава ведомства Максим Шаскольский не исключал для них гигантских оборотных штрафов. Компании не согласны с претензиями ФАС. А гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в январе даже обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания Шаскольского на предмет возможного давления на антимонопольное расследование.