ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес, который является автором "матери всех санкций" против России, заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик. Власти Британии оценили возможность санкций против "Северного потока-2"

"Думаю, мы зашли в тупик", — цитирует корреспондент CNN слова сенатора в ответ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта.

Разногласия у конгрессменов вызвали "вторичные санкции в отношении банка и "Северного потока 2", отметил он. Менендес добавил, что сейчас рассматриваются другие возможности.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.

В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.