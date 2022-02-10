МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине. Рассмотрение закона о "матери всех санкций" в США зашло в тупик

Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года Великобритании были представлены на рассмотрение парламента в четверг, одобрены и уже вступили в силу.

Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены.

Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.