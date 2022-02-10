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https://1prime.ru/state_regulation/20220210/836036153.html
Бюджет США в январе исполнен с профицитом впервые с 2019 года
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Профицит бюджета США в январе составил 119 миллиардов долларов после дефицита в 21 миллиард в декабре, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 10.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Профицит бюджета США в январе составил 119 миллиардов долларов после дефицита в 21 миллиард в декабре, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали профицит бюджета страны лишь в 25 миллиардов долларов.
Таким образом, минфин зафиксировал профицит бюджета страны впервые с сентября 2019 года. Годом ранее в январе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 162,8 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 32% в годовом выражении и составили 346,38 миллиарда долларов, доходы — на 4,4%, до 465,079 миллиарда.