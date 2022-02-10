МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Профицит бюджета США в январе составил 119 миллиардов долларов после дефицита в 21 миллиард в декабре, следует из отчета министерства финансов страны. Доходность десятилетних гособлигаций США максимума с августа 2019 года

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали профицит бюджета страны лишь в 25 миллиардов долларов.

Таким образом, минфин зафиксировал профицит бюджета страны впервые с сентября 2019 года. Годом ранее в январе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 162,8 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце сократились на 32% в годовом выражении и составили 346,38 миллиарда долларов, доходы — на 4,4%, до 465,079 миллиарда.