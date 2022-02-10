ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Влиятельный американский сенатор-демократ Берни Сандерс призвал сделать все возможное для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины на условиях, которые были приемлемы в том числе для России, и не считать это проявлением слабости или "умиротворением". Рассмотрение закона о "матери всех санкций" в США зашло в тупик

Экс-кандидат в президенты США Сандерс назвал одной из причин кризиса, чреватого, по его словам, тяжелейшим конфликтом со времен Второй мировой войны, обозначившиеся перспективы углубления сотрудничества Украины с США и Западной Европой в области безопасности вплоть до присоединения к НАТО.

"Коллеги, мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со Второй мировой", — заявил Сандерс, выступая в верхней палате конгресса.

"Такой подход — не слабость, не умиротворение. Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила. Так поступать правильно", — добавил он.

Сенатор призвал американский истеблишмент учитывать точку зрения противников, хотя, по его словам, в Вашингтоне "это не очень популярно или политически корректно". "Но я думаю, важно, чтобы мы так поступили, если действительно хотим сформулировать хороший политический подход", — добавил он.

Не оспаривая права страны на самостоятельную внешнюю политику, Сандерс призвал Украину и ее западных покровителей сделать выбор "мудро", взвесив все выгоды и издержки. "Факт состоит в том, что углубление сотрудничества между США и Украиной в сфере безопасности, вероятно, будет иметь некоторые очень серьезные издержки для обеих стран", — предупредил он. Возможную альтернативу сенатор видит в примерах Финляндии, Швеции и Австрии, которые выбрали нейтралитет, не присоединились к НАТО и стали "процветающими и демократическими странами".

Сандерс назвал "лицемерием" заявления о том, что США не признает принципа сфер влияния. Он напомнил о "доктрине Монро", провозглашающей американский континент зоной, закрытой для вмешательства внешних держав. "Неужели кто-то считает, что Соединенным Штатам будет нечего сказать, если, скажем, например, Мексика или Куба, или любая страна в Центральной или Латинской Америке вступит в военный альянс с противником США? Вы полагаете, что члены конгресса встанут и скажут: "Ну, вы знаете, Мексика — независимое государство. У них есть право делать, что они хотят"? Я очень в этом сомневаюсь", — сказал Сандерс.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.