МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Гражданам США следует покинуть Украину коммерческими или иными доступными для частных лиц видами транспорта, заявил госдепартамент. В США призвали учитывать интересы России при урегулировании на Украине

Американское внешнеполитическое ведомство ужесточило формулировки предупреждения, которое ранее призывало изучить возможность отъезда из страны.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", — говорится в предупреждении.

В сообщении отмечается, что власти США не смогут эвакуировать сограждан в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".

Вслед за этим президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. При этом, по его словам, не существует сценариев, которые предполагали бы отправку американских военных на Украину, в том числе и для эвакуации граждан США. В этом случае, как он отметил в интервью NBC, если американские и русские будут стрелять друг в друга, начнется мировая война.

В последнее время Киев и западные страны постоянно заявляют о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву от нее защититься — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это действие никому не угрожает и никого не должно волновать.

Начиная с 2014 года страны — участницы НАТО во главе с Соединенными Штатами поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на процесс мирного урегулирования в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, кроме американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.