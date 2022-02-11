МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не стала конкретизировать возможную судьбу недвижимости крупных российских собственников на территории королевства и то, как именно Лондон собирается определять значимые для Кремля компании в ходе ужесточения санкций. Свою позицию она изложила в интервью РБК. Власти Британии оценили возможность санкций против "Северного потока-2"

"Мы не готовы раскрывать такого рода подробности", — сказала она в ответ на вопрос, "будет ли конфискована недвижимость российских олигархов" и известны ли ей конкретные имена фигурантов санкций, которые предусматриваются готовящимся сейчас проектом нового закона.

"Смысл законопроекта в том, что он дает нам возможность расширить число компаний и людей, которые он может затронуть. Еще раз подчеркну, что все это может произойти в случае вторжения. Это будет касаться только действий российского правительства", — отметила Трасс.

На вопрос, каковы будут основания для введения санкций — только "вторжение на территорию Украины" или какие-то еще, министр уточнила, что соответствующий законопроект только дает возможность для введения санкций, а не вводит санкции в отношении России. "И мы сделаем это, только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией. У меня нет разногласий с российским народом", — подчеркнула Трасс.

По ее словам, проблема заключается в том, что есть серьезная обеспокоенность наращиванием Россией военного присутствия у границы с Украиной. "И мы четко говорим, что если это случится, то последуют санкции. Но пока они не были введены. Законопроект, о котором вы говорите, дает право их ввести. Но мы не будем этого делать, если не будет вторжения", — сказала она.