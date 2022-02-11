МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Франция в 2021 году нарастила объем торговли с Россией выше уровня, который страны имели до введения санкций против РФ, — она сделала это первой и пока единственной из десяти крупнейших торговых партнеров России в ЕС, причем увеличение торгового оборота произошло в большей мере из-за роста импорта товаров в Россию, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Бывший американский чиновник предрек обвал мировой экономики из-за России

По итогам 2021 года в топ-10 стран Евросоюза по внешнеторговому обороту с Россией, по данным ФТС России, вошли Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Финляндия, Бельгия, Чехия, Испания и Словакия. "Из перечисленных десяти стран только с Францией объем внешнеторгового оборота в 2021 году достиг и превысил уровень 2013 года, предшествовавшего году введения санкций против России и ответным мерам в виде продовольственного эмбарго. Оборот с остальными исследуемыми странами остается ниже уровней 2013 и 2014 годов", — сказала Банникова.

По сравнению с 2019 годом объем торговли в прошлом году вырос с семью из них, более всего — с Германией (оборот вырос на 7,2% до около 57 миллиардов долларов), Италией (+24,2% до около 31 миллиарда долларов), Польшей (+28,5% до 22,5 миллиарда долларов) и Францией (+46,7% до около 22 миллиарда долларов). В торговле со всеми этими странами, кроме Франции, в 2021 году Россия являлась нетто-экспортером. "Сравнение целесообразно делать именно с данными 2019 года, так как в 2020 году объемы международной торговли "проседали" в целом ввиду пандемии коронавирус", — пояснила эксперт.

Эксперт обратила внимание, что в целом рост товарооборота в 2021 году против 2019 года для четырех стран-лидеров обеспечивался ростом как экспорта, так и импорта. "При этом основной рост товарооборота был обеспечен ростом именно экспорта из России в случае Италии (на 81%) и Польши (на 85%). В случае Германии и Франции 58% и 51% прироста торгового оборота соответственно приходилось на импорт в Россию", — рассказала она.

Эксперт обратила внимание, что заметный прирост в прошлом году демонстрировали стоимостные объемы экспорта из России в Германию, Италию, Польшу и Францию, тогда как его натуральные объемы показывали более скромные темпы прироста, либо даже негативную динамику. "Это означает, что в первую очередь прирост экспорта объясняется ценовым фактором и в меньшей степени фактором увеличения физических объемов поставок", — объяснила Банникова.

Ключевые категории импорта также в основном демонстрировали прирост стоимостных объемов ввоза в Россию, при этом в отличие от экспорта ценовой фактор не во всех случаях играл ключевую роль.