МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма мошенники будут активно использовать тему коронавируса в качестве "наживки" для обмана людей, предупредил в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский. Эксперты оценили идею ЦБ по возврату похищенных мошенниками денег

"Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее", – объяснил Маляревский.

По его словам, "коронавирусные" мошенники могут по-разному использовать тему пандемии, но, скорее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками. Например, человек получает письмо, которое может выглядеть как сообщение от госструктуры или медцентра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. "В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность", – отметил Маляревский.

Чтобы защититься от подобного мошенничества, нужно быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки, посоветовал эксперт. "Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много", – сказал Маляревский.