Эксперт Маляревский: в России будут активно использовать тему коронавируса как "наживку"
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма мошенники будут активно использовать тему коронавируса в качестве "наживки" для обмана людей, предупредил в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.
"Мошенники очень пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию. Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее", – объяснил Маляревский.
По его словам, "коронавирусные" мошенники могут по-разному использовать тему пандемии, но, скорее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками. Например, человек получает письмо, которое может выглядеть как сообщение от госструктуры или медцентра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. "В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность", – отметил Маляревский.
Чтобы защититься от подобного мошенничества, нужно быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки, посоветовал эксперт. "Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много", – сказал Маляревский.
https://1prime.ru/state_regulation/20220211/836037124.html