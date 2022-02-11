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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220211/836041268.html
ЦБ прогнозирует рост ВВП России в 2022 году на уровне 2-3%
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Банк России оценил рост ВВП РФ по итогам 2021 года в 4,7%, сохранил прогноз по росту экономики в текущем году на уровне 2-3%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... ПРАЙМ, 11.02.2022
финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП РФ по итогам 2021 года в 4,7%, сохранил прогноз по росту экономики в текущем году на уровне 2-3%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых. По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке также был опубликован обновленный макропрогноз.
В соответствии с опубликованным документом, Банк России оценил рост экономики РФ в прошлом году в 4,7%.
На текущий 2022 год регулятор сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2-3%.
Прогноз на 2023 год понижен с 2-3% до 1,5-2,5%.
На 2024 год прогноз сохранен и рост ВВП ожидается в 2-3%.