МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России оценил рост ВВП РФ по итогам 2021 года в 4,7%, сохранил прогноз по росту экономики в текущем году на уровне 2-3%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.

В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых. По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке также был опубликован обновленный макропрогноз.

В соответствии с опубликованным документом, Банк России оценил рост экономики РФ в прошлом году в 4,7%.

На текущий 2022 год регулятор сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2-3%.

Прогноз на 2023 год понижен с 2-3% до 1,5-2,5%.

На 2024 год прогноз сохранен и рост ВВП ожидается в 2-3%.



