Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец года
Минфин Турции: к концу года инфляция достигнет 24%, однозначная цифра будет в июне 2023 года
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минфин Турции прогнозирует инфляцию в 24% на конец года и уверен в однозначной цифре к июню 2023 года, заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.
Годовая инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года. Ранее Небати заявлял, что ожидает пика инфляции в апреле.
"Наш прогноз инфляции на конец года составляет около 24%. В 2023 году мы выйдем на выборы (президентские и парламентские — ред.) с однозначным уровнем инфляции", — приводит слова Небати телеканал A haber.
В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.
Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.