МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минфин Турции прогнозирует инфляцию в 24% на конец года и уверен в однозначной цифре к июню 2023 года, заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати. Годовая инфляция в Турции ускорилась до 48,7%

Годовая инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года. Ранее Небати заявлял, что ожидает пика инфляции в апреле.

"Наш прогноз инфляции на конец года составляет около 24%. В 2023 году мы выйдем на выборы (президентские и парламентские — ред.) с однозначным уровнем инфляции", — приводит слова Небати телеканал A haber.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.