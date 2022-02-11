МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре увеличилось в 2,5 раза в годовом выражении и составило 26,72 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в декабре вырос в годовом выражении в 1,6 раза, до 57,396 миллиарда долларов, импорта — на 22,4%, до 30,676 миллиарда.