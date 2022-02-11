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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220211/836043815.html
Профицит торгового баланса России в декабре вырос в более чем два раза
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре увеличилось в 2,5 раза в годовом выражении и составило 26,72 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При... ПРАЙМ, 11.02.2022
экономика, новости, банк россии, сальдо внешней торговли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре увеличилось в 2,5 раза в годовом выражении и составило 26,72 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в декабре вырос в годовом выражении в 1,6 раза, до 57,396 миллиарда долларов, импорта — на 22,4%, до 30,676 миллиарда.