МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале снизился до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали, напротив, роста показателя до 67,5 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 68,5 пункта с 72 пунктов в январе, а индекс экономических ожиданий — до 57,4 пункта с 64,1 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.