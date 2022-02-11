БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с лидерами США и других западных стран по ситуации вокруг Украины рассказала о готовящихся санкциях против РФ на случай обострения вокруг Украины, говорится в заявлении ЕС. Китайские СМИ: Россия защитила себя от санкций Запада

"Фон дер Ляйен проинформировала о ситуации вокруг секторальных и индивидуальных санкций на случай будущей военной агрессии России против Украины. Она подтвердила, что рассматриваются все возможные варианты и что санкции затронут энергетику, финансовый сектор, а также экспорт высокотехнологичных товаров", — говорится в документе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.