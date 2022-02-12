КИЕВ, 12 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем и тот подтвердил, что пакет "тяжелых санкций" для РФ уже готов. В США оценили возможность превентивных санкций против России

"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям", — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.